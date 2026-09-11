Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, Sekü köyündeki sulama göletinde inceleme yaptı
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Sekü köyünde yapımı devam eden sulama göletindeki çalışmaları inceledi. Güneş, göletin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal üretimin destekleneceğini ve çiftçilerin sulama imkanlarının gelişeceğini belirtti.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Sekü köyünde yapımı devam eden sulama göletinde yürütülen çalışmaları inceledi.
Gölette sürdürülen çalışmaları inceleyen Güneş, yetkililerden projenin durumu ve yürütülen temizlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Çalışmaların sahada titizlikle takip edildiğini belirten Güneş, sulama göletinin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesine ve çiftçilerin sulama imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlanacağını anlattı.
Güneş, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.
Kaynak: AA
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