Gümüşhacıköy Kaymakamı LGS sınavına girecek öğrencilere moral verdi

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Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere moral vermek için Ülkü Ortaokulu ve Mehmet Paşa Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kaymakam Baha Büyükkaymakcı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, ve okul müdürleri eşlik etti.

Büyükkaymakcı, öğrencilerle sohbet ederek sınavlara hazırlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Büyükkaymakcı, "LGS sınavı öğrencilerimiz için önemli bir sınav. Bu sınavda başarılı olmak için çok çalışmaları gerekiyor. Bizler de bu süreçte onların yanında olarak kendilerine moral vermek istiyoruz." dedi.