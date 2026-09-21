Gümüşhacıköy OSB\'nin kuruluş protokolü Amasya\'da törenle imzalandı

Amasya'da Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) "Kuruluş Protokolü" düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza programına, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Gümüşhacıköy Kaymakamı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Törende konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, kurulacak organize sanayi bölgesinin ilçeye yeni iş sahaları açacağını ve önemli bir istihdam kapısı olacağını vurguladı. Bu büyük kazanımın Amasya'ya ve tüm bölgeye hayırlı olmasını dileyen Vali Bakan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, Gümüşhacıköy OSB'nin resmiyet kazanmasını sağlayacak olan kuruluş protokolü taraflarca imzalandı.