Gümüşhane\'de 138 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 kilogram tütün ele geçirildi.

Gümüşhane ve Kelkit Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Trabzon'a şehirlerarası otobüs ile bandrolsüz kıyılmış tütün götürüleceği bilgisini aldı.

Kelkit'in Sadak- Demirözü yol ayrımında durdurdukları otobüste arama yapan ekipler, bagajda 138 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden A.K. Malatya'da, G.S. ise Trabzon'da yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.