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Gümüşhane'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar ellerinde "Ailemiz İstikbalimiz", "Güçlü birey, güçlü aile" pankartlarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Fatih Parkı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Cengiz Maden, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, kurum olarak güçlü bireylerin, güçlü ailelerin ve güçlü toplumun inşası için çalıştıklarını söyledi.

Maden, "Güçlü aileler, çocuklarına değerlerin ve sorumlulukların önemini öğretirken, onlara sağlam bir dayanak ve destek olurlar. Aynı zamanda, aile içindeki iletişim ve dayanışma, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunur ve toplumda daha sağlam bağlar oluşturur." dedi.

Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Cengiz Maden ve kurum çalışanları, kuruma bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve Gümüşhane Gülen Yüzler Engelli Bakım Merkezi çalışanları katıldı.