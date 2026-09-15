Gümüşhane'de aranan firari hükümlü İstanbul Kağıthane'de yakalandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de aranan firari hükümlü İstanbul Kağıthane'de yakalandı

Gümüşhane\'de aranan firari hükümlü İstanbul Kağıthane\'de yakalandı
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Gümüşhane'de hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. JASAT ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gümüşhane'de hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında hapis cezası bulunan H.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunduğu tespit edilen firari hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.Y, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de aranan firari hükümlü İstanbul Kağıthane'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de aranan firari hükümlü İstanbul Kağıthane'de yakalandı - Son Dakika
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