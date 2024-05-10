Gümüşhane'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane\'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında düzenlenen toplantıda, nisandaki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Tanrısever, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için suçların azaltılması ve aydınlatılması konusunda ciddi gayret sarf ettiklerini belirtti. Ayrıca, kadına ve çocuğa yönelik suçlarla mücadele, terör örgütü propagandası, yasa dışı bahis suçları ve trafik kazalarıyla ilgili de bilgiler paylaşıldı.

10.05.2024 13:33
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Gümüşhane'de, nisandaki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever başkanlığında, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Aygün katıldı.

Tanrısever, terörle mücadeleye yönelik 18 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 10 operasyon yapıldığını belirten Tanrısever, "Operasyonlar kapsamında 1 organizatör tutuklandı, 17 düzensiz göçmen hakkında işlem yaparak geri dönme merkezlerine sevkleri sağlandı." dedi.

Tanrısever, uyuşturucu ile mücadele amacıyla gerçekleştirilen 16 operasyonda 8 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığına işaret eden Tanrısever, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de 8 operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

Tanrısever, amaçların vatandaşın huzur ve güvende hissetmesini sağlamak olduğunun altını çizerek, "Bu kapsamda kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların azaltılmasına ve aydınlatılmasına yönelik ciddi gayret sarf ediyoruz. Nisan ayı içerisinde, kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzde 92, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı ise yüzde 76'dır." diye konuştu.

Vali Tanrısever, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 37 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Kadına ve çocuğa yönelik işlenen her türlü suçla mücadeleyi önemsediklerini vurgulayan Tanrısever, toplumsal farkındalığı oluşturmak için bilgilendirme faaliyetlerinin devam edildiğini dile getirdi.

Terör örgütü propagandası yapan 224 sosyal medya hesabının kapatıldığını ve 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Tanrısever, "Ayrıca yasa dışı bahis suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Tanrısever, "Bölgemizde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75 arttı. 35 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Kazalarda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 63 vatandaşımız da yaralandı." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Asayiş Olaylarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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