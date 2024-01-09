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Gümüşhane'de Bildirimsiz Ev Kiralayan Kişiye 94 Bin 622 Lira Ceza - Son Dakika
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Gümüşhane'de Bildirimsiz Ev Kiralayan Kişiye 94 Bin 622 Lira Ceza

Gümüşhane'de evini günübirlik kiraya verip bildirimde bulunmayan bir kişiye 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı davrandığı gerekçesiyle 94 bin 622 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, G.K. isimli kişiye ceza kesildi.

Gümüşhane\'de Bildirimsiz Ev Kiralayan Kişiye 94 Bin 622 Lira Ceza
09.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:05
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Gümüşhane'de evini günübirlik kiraya verip bildirimde bulunmayan kişiye 94 bin 622 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane genelinde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı olarak günübirlik ev kiralayanlara yönelik inceleme başlatıldı.

Araştırmalar sonucunda, evini günübirlik kiraya verdiği tespit edilen G.K'ya kanunun ilgili maddelerine istinaden 94 bin 622 lira ceza kesildi.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Bildirimsiz Ev Kiralayan Kişiye 94 Bin 622 Lira Ceza - Son Dakika
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