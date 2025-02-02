Gümüşhane'de Çocuklar Sokak Oyunlarıyla Tatil Geçirdi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Çocuklar Sokak Oyunlarıyla Tatil Geçirdi

Gümüşhane'de çocuklar, Kış Kulübü etkinliğiyle geleneksel sokak oyunlarını öğrenip keyifli vakit geçirdi.

02.02.2025 00:40
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Gümüşhane'de çocuklar sömestr tatilinde sokak oyunlarını öğrendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Gençlik Merkezi Kış Kulübü'ne katılan 9 ve 15 yaş arası çocuklar sömestr tatilini geleneksel sokak oyunlarını öğrenerek geçirdi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde sömestr tatili için oluşturulan Kış Kulübü etkinliğiyle çocuklar geleneksel sokak oyunlarını oynadı. 9 ve 15 yaşındaki çocuklar için oluşturulan Kış Kulübü'nde çocuklar ahşap boyamadan, ahşam yakmaya, zeka oyunlarından, spor aktivitelerine kadar birçok etkinlikle sömestr tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirdi.

Öte yandan çocukların cep telefonları ve tabletlerden uzaklaşarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını arttırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan, Sosyal Meydana' projesi kapsamında da çocuklar gelenekselleşmiş sokak oyunlarını oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

"Sokak oyunlarıyla çocuklar daha kaliteli zaman geçiriyor"

Çocukları telefon ve tabletlerden uzaklaştırmak için çocuklara sokak oyunlarını öğrettiklerini ifade eden Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik çalışanı Şamil Arslan, "Biz çocuklarımızın sömestr tatilinde zamanlarını daha kaliteli geçirebilmeleri adına kendilerini burada 1 hafta boyunca ağırlıyoruz. Burada sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunuyorlar. Sokak oyunları başta olmak üzere seramik atölyeleri, ahşap boyama, ahşap yakma ve sportif faaliyetlerle birlikte birçok unsuru içerisinde barındıran bir süreçten geçiyorlar. Bakanlığımızın 'Sosyal Medyadan, Sosyal Meydana' isimli bir projesi var, biz de bu minvalde çocukları telefon ve tabletlerden uzaklaştırarak daha çok kültürümüze dair olan şeyleri onlara vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Anne ve babalarımızın sokaklar oynadıkları oyunları oynuyoruz"

Sokak oyunlarının çok eğlenceli olduğunu ifade eden Ceren Ay (12), "Bir haftadır buradayım ahşap yakma, zeka oyunları, okçuluk ve anne babalarımızın oynadığı eski oyunları oynuyoruz. Çok eğleniyorum az da yoruluyorum. Kış Kulübü'nde hem geziyoruz hem oynuyoruz hem de öğreniyoruz" diye konuştu.

Melike Zümra Çelik de, "Gençlik Merkezi'ndeyiz oyunlar oynuyoruz çok eğleniyoruz. İstop, yakan top gibi oyunlar oynuyoruz. Diğer çocuklar evde tablet başında durmasınlar, dışarı çıkıp hava alsınlar, evcil hayvanlarıyla ilgilensinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Çocuklar Sokak Oyunlarıyla Tatil Geçirdi - Son Dakika

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