Gümüşhane'de Dut Pekmezi Projesi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Dut Pekmezi Projesi

Gümüşhane\'de Dut Pekmezi Projesi

Gümüşhane'de geleneksel dut pekmezi üretimi için çiftçilere ekipman desteği sağlandı.

17.01.2025 18:20
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Gümüşhane'de "Geleneksel Dut Pekmezi Üretim" projesi kapsamında üreticilere ekipman desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde alınan ekipmanların dağıtımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Aydın Baruş, duttan elde edilen ürünlerin kentin kültür ve ekonomik mirası olduğunu söyledi.

İl genelinde 16 binin üzerinde dut ağacı olduğunu dile getiren Vali Baruş, "Bu 16 bin ağaçtan senelik yaklaşık bin 120 ton civarında dut meyvesi elde ediliyor. Pestil ve köme sektöründe kullanılan dut kaynağının önemli bir kısmı ilimiz dışından geliyor. Dolayısıyla dut yetiştiriciliğin ilimizde daha çok yaygınlaştırılması lazım. Bunun için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çalışmaları devam ediyor. Her yıl çiftçilere fidan dağıtımı yapılıyor." diye konuştu.

Geleneksel yöntemle üretilen pekmezlerde barı sorunlar yaşadıklarına dikkati çeken Baruş, projenin sağlıklı ortamda üretim yapılmasını amaçladığını aktardı.

Proje kapsamında 36 üreticiye pekmez kazanı, kepçe karıştırıcı, ve süzgeç verileceğini ifade eden Baruş, "Bu kapsamda yüzde 70 DOKAP katkısı, yüzde 30 çiftçi katkısı alıyoruz. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 920 bin lira. Çiftçi başına 13 bin 705 lira katkı alınıyor, 31 bin 979 lirasını DOKAP karşılıyor." dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere pres makinesi, pişirme kazanı, karıştırma kepçesi ve refraktometre dağıtıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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