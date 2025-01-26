Gümüşhane'de, Kürtün-Tirebolu kara yolunda heyelan meydana geldi.
Kürtün-Tirebolu kara yolunun Taşlıca Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Heyelan: Kara Yolu Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?