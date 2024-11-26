Gümüşhane'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Gümüşhane\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Gümüşhane Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 7/24 çalışarak bakım ve temizlik yapıyor.

26.11.2024 11:17
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Gümüşhane Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuz yaşamaması için yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Başer, Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda hazırlıklar yaptıklarını aktararak, "Ekiplerimiz, ilimizin her noktasında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 7/24 mesai yapıyorlar. Kar yağışına yönelik aldığımız tedbirleri ve uygulamaları hemen sahaya yansıtıyoruz. Yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem almak için sabaha kadar nöbet tutan ekiplerimiz, gece saatlerinden itibaren mahallelerimizde kar temizliği çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Belediye ekiplerinin çalışmalara gün boyu aralıksız devam ettiğini belirten Başer, trafiğe çıkacak vatandaşlara, araçların kış şartlarına uygun olması yönünde tedbirleri almaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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