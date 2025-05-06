Gümüşhane'de Kaza: 11 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Kaza: 11 Yaralı

Gümüşhane\'de Kaza: 11 Yaralı

Kelkit'te çarpışan iki otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı, 2'si yaya 11 kişi yaralandı.

06.05.2025 10:39
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GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilden biri kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2'si yaya, 11 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Kelkit- Erzincan kara yolunda meydana geldi. Enes Ç. (28) idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. (22) yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, kaldırımda bulunan Kübra Y. ve Fatih M.'ye çarptı. Kazada, sürücüler ile Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kaza: 11 Yaralı - Son Dakika

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