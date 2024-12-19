Gümüşhane\'de KBRN Tatbikatı Yapıldı

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Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Valilik koordinasyonunda organize edilen tatbikat, 40 sağlık personeli ve Gümüşhane Üniversitesi Sağlıklı Bilimler Fakültesi ???????Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümünden 10 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Ekipler, senaryo gereği bir maden ocağında siyanürden etkilenen 3 işçiyi ambulanslarla hastanenin KBRN servisine ulaştırdı.

Özel kıyafetli ekiplerce yaralılara, dekontaminasyon işlemi yapıldı. İzolasyon odasına alınan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından tedavilerine devam edilmek üzere servislere alındı.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yasemin Demirci, KBRN vakası ile karşılaşılma ihtimalinde yaşanabilecekleri görme noktasında tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanenin Afet ve Acil Plan Başkanı da olan Demirci, "Tatbikat sayesinde maden ocağında siyanür zehirlenmesi olduğu durumda ne şekilde müdahale edeceğimizi gözlemlemiş olduk." dedi.