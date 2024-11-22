Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Cami Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, S.Y, C.M, E.K, E.C.B. ve Y.Y. kumar oynarken suçüstü yakalandı.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 5 kişiye de 32 bin 125 lira ceza kesildi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Kumar Operasyonu: 5 Kişiye Ceza - Son Dakika
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