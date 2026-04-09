Gümüşhane'de Maden Göçüğü Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Gümüşhane'de, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde özel bir firmaya ait maden sahasında, olası göçük ve patlama olaylarına hazırlık amacıyla kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikata UMKE, AFAD ve maden arama kurtarma ekipleri dahil yaklaşık 75 personel katıldı. Senaryo gereği, maden ocağında meydana gelen göçük sonrası enkaz altında kalan yaralılar çıkarıldı ve maden ağzında ilk müdahaleleri yapılan 20 yaralı, kurulan sahra hastanesine güvenli şekilde nakledildi.

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, acil olaylara ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için periyodik tatbikatlar planladıklarını belirterek, bu tatbikatın verimli ve özverili bir çalışma olduğunu ifade etti. Gümüşhane UMKE Sorumlusu Neşe Öztürk ise, maden arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışarak yaralıların naklini sağladıklarını ve şehrin maden potansiyeli nedeniyle bu temayı seçtiklerini vurguladı. Maden Mühendisi Şerafettin Küçüköner ve İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Emre Ertürk de, tatbikatın olay anındaki atmosferi tecrübe etmek ve gelecekteki kazaların önüne geçmek için önemli olduğunu dile getirdi.