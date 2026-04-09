Gümüşhane'de Maden Göçüğü Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

09.04.2026 10:19
Gümüşhane'de, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde özel bir firmaya ait maden sahasında, olası göçük ve patlama olaylarına hazırlık amacıyla kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikata UMKE, AFAD ve maden arama kurtarma ekipleri dahil yaklaşık 75 personel katıldı. Senaryo gereği, maden ocağında meydana gelen göçük sonrası enkaz altında kalan yaralılar çıkarıldı ve maden ağzında ilk müdahaleleri yapılan 20 yaralı, kurulan sahra hastanesine güvenli şekilde nakledildi.

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, acil olaylara ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için periyodik tatbikatlar planladıklarını belirterek, bu tatbikatın verimli ve özverili bir çalışma olduğunu ifade etti. Gümüşhane UMKE Sorumlusu Neşe Öztürk ise, maden arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışarak yaralıların naklini sağladıklarını ve şehrin maden potansiyeli nedeniyle bu temayı seçtiklerini vurguladı. Maden Mühendisi Şerafettin Küçüköner ve İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Emre Ertürk de, tatbikatın olay anındaki atmosferi tecrübe etmek ve gelecekteki kazaların önüne geçmek için önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İl Sağlık Müdürlüğü, Doğal Afetler, Gümüşhane, Güncel, Sahra, Maden, Son Dakika

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bekçi olmanın şartları değişti
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
