Gümüşhane'de Nesli Tehlikede Sakallı Akbaba Görüntülendi
Gümüşhane'de Nesli Tehlikede Sakallı Akbaba Görüntülendi

01.06.2026 12:50
Gümüşhane'de doğa koruma ekipleri, sakallı akbaba görüntüledi. Tür, nesli tükenme tehlikesi altında.

Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sakallı akbaba görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki yüksek kesimlerde yaptıkları görüntüleme çalışmaları sırasında kayalıkta bekleyen sakallı akbabayı fark etti.

Ekiplerin dron ile görüntülediği sakallı akbaba, bir süre havada süzüldükten sonra gözden kayboldu.

Doğu Karadeniz'de son yıllarda sıkça görülmeye başlanan sakallı akbabalar, doğadaki leş ve artıklarını yiyerek yaşamlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

