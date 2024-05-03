Gümüşhane'de Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı

Gümüşhane\'de Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı

Gümüşhane'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, katılımcılar çöp toplama ve yabani ot temizleme etkinlikleri gerçekleştirdi.

03.05.2024 12:47
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Gümüşhane'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

Kent Orman'ında düzenlenen etkinliğe, Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Orman İşletme Müdürü Gülşen Yılmaz, kurum müdürleri, davetliler ve 50 öğrenci katıldı.

Katılımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında çöp topladı ve yabani otları temizledi.

Kaynak: AA

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