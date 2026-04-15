Gümüşhane'de Otomobil Dereye Devrildi: 2 Yaralı
Gümüşhane'de Otomobil Dereye Devrildi: 2 Yaralı

Gümüşhane'de Otomobil Dereye Devrildi: 2 Yaralı
15.04.2026 22:04
Gümüşhane'de bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Gümüşhane'de otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Güvercinlik köyü mevkisinde seyreden M.Ö'nün kullandığı 25 AEU 553 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Ö. ve araçta bulunan Y.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Gümüşhane, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Otomobil Dereye Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

22:32
Sosyal medya gruplarında korkunç paylaşımlar: Saldırgan övüldü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildi
Sosyal medya gruplarında korkunç paylaşımlar: Saldırgan övüldü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildi
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
21:50
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Otomobil Dereye Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
