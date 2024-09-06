Gümüşhane'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Söğüteli köyü Kazıkbeli Yaylası mevkiinde yapılan yol kontrolünde Ş.D, A.Ç, İ.D. ile S.K'den şüphelendi.
Ekiplerce bomba arama köpeği "Maske" ile yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 73 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler Torul nöbetçi cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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