Gümüşhane'de trafik kazası: 1 çift öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de trafik kazası: 1 çift öldü, 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.K yönetimindeki bir otomobil ile Veysel Yalçın'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Veysel Yalçın hastanede kurtarılamazken, eşi Münevver Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

16.07.2024 11:43
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift öldü, 2 kişi de yaralandı.

İlçenin Köprübaşı Mahallesi'ndeki yolda R.K yönetimindeki 29 DB 001 plakalı otomobil, Veysel Yalçın idaresindeki 29 DA 474 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Veysel Yalçın kaldırıldığı hastanede, eşi Münevver Yalçın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta yaralanan T.Y. ve T.Y. de hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gümüşhane- Trabzon kara yolundaki ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de trafik kazası: 1 çift öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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