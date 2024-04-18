Gümüşhane'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Gümüşhane\'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Gümüşhane'de Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kortej yürüyüşüne Gümüşhane Üniversitesi Rektörü, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Turizm Fakültesi akademisyenleri, kurum il müdürleri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, Atatürk Parkı'na davul zurna eşliğinde yürüdü ve etkinlik halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

18.04.2024 11:23
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Gümüşhane'de "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası İsmail Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Turizm Fakültesi akademisyenleri, kurum il müdürleri ve öğrenciler, belediye binası önünde toplandı.

Katılımcılar, davul zurna eşliğinde Atatürk Parkı'na yürüdü.

Etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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