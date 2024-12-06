Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu

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Gümüşhane'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'nde ring halindeki otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Polis, ikaza uymayarak kaçan sürücünün aracını takip ederek Bağlarbaşı Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde ve şüpheliler E.S. ve C.E.B'nin üzerinde yapılan arama 0.93 gram tütünle karışık esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.