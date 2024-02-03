 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi

Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Zigana Dağı kayak merkezinde kış gençlik ve spor şenliği gerçekleştirildi. Kayak, kızak ve kardan adam yarışmalarının yapıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Vali Alper Tanrısever, etkinliklerin gençleri tablet ve telefondan uzak tuttuğunu belirtti.

03.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜMÜŞHANE'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi. Kayak, kızak ve kardan adam yarışmalarının yapıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Zigana Dağı kayak merkezinde kış gençlik ve spor şenliği gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, kayak, kızak yarışmaları, karvivor parkurunda yarış ve konser etkinlikleri düzenlendi. Programda profesyonel kayakçılar tarafından dev Türk Bayrağı da açıldı. Programa Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Gençlik Spor Müdürlüğü antrenörleri, sporcu ve vatandaşlar katıldı.Burada konuşan Vali Alper Tanrısever, organize edilen etkinliklerin gençleri tablet ve telefondan uzak tuttuğunu söyleyerek Çocuklarımızın herkesin, doğaya çıkmalarını, doğa sporlarıyla, kayak sporuyla ilgilenmelerini teşvik etmek için buradayız. Biliyorsunuz çocuklarımızda tablet ve telefon bağımlılığı var. Çocuklarımızı tablet ve telefondan uzak tutmak için bu tür etkinlikleri destekliyoruz. İstiyoruz ki; Gümüşhaneliler ve Trabzon'dan misafirlerimiz gelsinler burada, Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birinde, Zigana Dağı'nın zirvesinde kayak yapsınlar ve gönüllerince eğlensinler? diye konuştu. Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü kayak antrenörü Yunus Avşar Yılmaz da yarı yıl tatilinde kayak kampları yaptıklarını anlatarak, Festivalimizde, kayak gösterileri, kayakla bayrak indirme, karvivor dediğimiz bir parkur kurduk. Yaklaşık 82 yeni başlayan sporcumuza kayak eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimiz bugün ve yarın da devam edecek ve sömestir tatilini bitireceğiz dedi. (DHA)

Gümüşhane\'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Toros Dağları, Gümüşhane, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:17:03. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement