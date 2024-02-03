GÜMÜŞHANE'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi. Kayak, kızak ve kardan adam yarışmalarının yapıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Zigana Dağı kayak merkezinde kış gençlik ve spor şenliği gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, kayak, kızak yarışmaları, karvivor parkurunda yarış ve konser etkinlikleri düzenlendi. Programda profesyonel kayakçılar tarafından dev Türk Bayrağı da açıldı. Programa Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Gençlik Spor Müdürlüğü antrenörleri, sporcu ve vatandaşlar katıldı.Burada konuşan Vali Alper Tanrısever, organize edilen etkinliklerin gençleri tablet ve telefondan uzak tuttuğunu söyleyerek Çocuklarımızın herkesin, doğaya çıkmalarını, doğa sporlarıyla, kayak sporuyla ilgilenmelerini teşvik etmek için buradayız. Biliyorsunuz çocuklarımızda tablet ve telefon bağımlılığı var. Çocuklarımızı tablet ve telefondan uzak tutmak için bu tür etkinlikleri destekliyoruz. İstiyoruz ki; Gümüşhaneliler ve Trabzon'dan misafirlerimiz gelsinler burada, Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birinde, Zigana Dağı'nın zirvesinde kayak yapsınlar ve gönüllerince eğlensinler? diye konuştu. Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü kayak antrenörü Yunus Avşar Yılmaz da yarı yıl tatilinde kayak kampları yaptıklarını anlatarak, Festivalimizde, kayak gösterileri, kayakla bayrak indirme, karvivor dediğimiz bir parkur kurduk. Yaklaşık 82 yeni başlayan sporcumuza kayak eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimiz bugün ve yarın da devam edecek ve sömestir tatilini bitireceğiz dedi. (DHA)
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