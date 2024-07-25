Gümüşhane'deki Karabuğday İşleme Tesisi Modernize Edilecek - Son Dakika
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Gümüşhane'deki Karabuğday İşleme Tesisi Modernize Edilecek

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan karabuğday işleme tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından modernize edilecek. TKDK Giresun Koordinatörü Ayhan Uğur, tesise büyük önem verdiklerini belirterek, işletmenin yeniden modernize edilmesi için proje hazırlayacaklarını ve tamamlandığında ulusal ve uluslararası piyasaya ürün sunacağını aktardı. Ayrıca, TKDK'nin IPARD 3 Programı 2. çağrı döneminde tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ile paketlenmesi sektörüne yüzde 70 hibe sağlandığına dikkat çeken Uğur, bu yatırımın çiftçilerin ürünlerini kabul edecek bir yatırım olacağını ve Türkiye genelinde ekonomik katkısının önemli olduğunu ifade etti.

25.07.2024 12:39
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki karabuğday işleme tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) modernize edilecek.

TKDK Giresun Koordinatörü Ayhan Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2021'de kurulan tesise büyük önem verdilerini söyledi.

İşletmenin yeniden modernize edilmesi için proje hazırlayacaklarını ifade eden Uğur, firmanın çalışmaların tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası piyasaya ürün sunacağını aktardı.

TKDK'nin IPARD 3 Programı 2. çağrı döneminde tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ile paketlenmesi sektörüne yüzde 70 hibe sağlandığına işaret eden Uğur, "Proje, Kelkit Vadisi başta olmak üzere ülke genelinde sözleşmeli müstahsil üretimi şeklinde çiftçilerimizin ürünlerini kabul edecek bir yatırım olacaktır. Bu çarpan etkinin Türkiye genelindeki ekonomik katkısı çok değerlidir." dedi.

Kaynak: AA

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