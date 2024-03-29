Gümüşhane Jandarma Komutanlığı Dedektör Köpekleri Görev Başında

Manisa'da 50 Kilogram Sentetik Ecza ve 200 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Manisa'da yapılan operasyonda durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira da ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.