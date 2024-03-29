Gümüşhane Jandarma Komutanlığı Dedektör Köpekleri Görev Başında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı Dedektör Köpekleri Görev Başında

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı Dedektör Köpekleri Görev Başında

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimli 5 dedektör köpek, kaçakçılıkla mücadele, terör ve uyuşturucu operasyonları ile arama kurtarma faaliyetlerinde önemli rol oynuyor. Köpeklerin kondisyonlarının yüksek seviyede tutulması için günaşırı eğitim veriliyor ve her an göreve hazır bekleniyor. Jandarma Uzman Çavuş Yunus Bozdağ, dedektör köpeklerin can güvenliğimizi sağlayan dostlar olduğunu belirtti.

29.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Jandarma Komutanlığının 5 dedektör köpeği, keskin koku alma yetenekleri sayesinde kaçakçılıkla mücadele, terör ve uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde de önemli rol üstleniyor.

Uyuşturucu aramada "Delil", bomba aramada "Maske", mayın aramada "Tork", iz takipte "Entel", çay-tütün aramada ise "Ekip" isimli köpekler, operasyonlarda jandarma ekiplerine katkı sağlıyor.

Dedektör köpeklere, kondisyonlarının yüksek seviyede tutulması için köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Yunus Bozdağ tarafından parkurda günaşırı eğitim veriliyor.

Yunus Bozdağ, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimli 5 köpek bulunduğu söyledi.

Dedektör köpeklerin her an kent merkezilerinde veya kırsalda göreve hazır olduğunu belirten Bozdağ, "Köpeklerin çevresel iklim ve coğrafi şartlara alışması için günlük eğitim programlarımız dahilinde çalışmalarımızı yaparak, 24 saat görevlere hazır bekliyoruz." dedi.

Bozdağ, "Onlar bizin dostumuz, can güvenliğimizi sağlayan arkadaşımız. Yeri geliyor canımızı onlara emanet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Jandarma, Hayvan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Jandarma Komutanlığı Dedektör Köpekleri Görev Başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hatay Valiliği, seçim için gelen vatandaşların yol masraflarını karşılayacak
    16:47 Hatay Valiliği, seçim için gelen vatandaşların yol masraflarını karşılayacak

    Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.

  • Eskişehir'de AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verildi
    16:44 Eskişehir'de AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verildi

    Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir süt çiftliğine 'Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'nı teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Tepebaşı ilçesinde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası alan işletme oldu. Çiftlikte ayrıca hastalık taramaları ve süt kalite kontrolü yapılmaktadır. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması beklenmektedir.

  • AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu seçmene çağrı yapıyor
    16:43 AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu seçmene çağrı yapıyor

    AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.

  • İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
    16:43 İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

    İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 26 kilo 150 gram esrar ile 2 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

  • Manisa'da 50 Kilogram Sentetik Ecza ve 200 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
    16:42 Manisa'da 50 Kilogram Sentetik Ecza ve 200 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

    Manisa'da yapılan operasyonda durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira da ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • Ahmet Davutoğlu Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü
    16:42 Ahmet Davutoğlu Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.

  • Mustafa Bozbey: İnegöl'ün raylı sistemle tanışmasını istiyoruz
    16:41 Mustafa Bozbey: İnegöl'ün raylı sistemle tanışmasını istiyoruz

    Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:17 İstanbul’da iş yerinde öldürülen kişinin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm İstanbul'da iş yerinde öldürülen kişinin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 16:48:08. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane Jandarma Komutanlığı Dedektör Köpekleri Görev Başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement