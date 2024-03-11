Gümüşhane Kırıklı Köyü, 20 Yıldır Ücretsiz İftar Veriyor

Güncel

Gümüşhane merkeze bağlı Kırıklı köyü halkı 20 yıldır iftar vakti yoldan geçen araçları durdurarak sürücü ve yolculara ücretsiz yemek veriyor.

Gümüşhane- Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde ramazan boyunca her akşam yemek veriliyor. Geleneksel hale getirilen iftar yemeği için masraflar ise maddi imkanı yerinde olan köylülerce karşılanıyor.

Kırıklı Köyü Muhtarı Fikret Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıl önce dönemin muhtarı Alim Aşkın'ın bu geleneği köyde başlattığını ve ara vermeden kendilerinin de sürdürdüğünü söyledi.

Amaçlarının insanlara ramazanda yardım edebilmek olduğunu ifade eden Bulut, "Önceden iftar yemeklerini evlerimizde yapıyorduk. Şu anda mutfakta aşçımız var farklı çeşitlerle sunum yapıyoruz. Hem köy halkımız hem de yardımsever insanların destekleriyle yapıyoruz. Özellikle burayı bilip gelenler var. Yoldan durduklarımız var. Ramazan ayında üç çeşit yemeğimiz, salatamız ve tatlımız oluyor." diye konuştu.

Gümüşhane'den Erzincan'a seyahat eden tır sürücüsü Adil Vural ise yolculuğu sırasında 'geleneksel iftar' yazısını fark ederek durduğunu belirterek, "Çok güzel uygulama. Allah razı olsun." dedi.

Şuayip Ramazan Akhan da köyde düzenlenen geleneksel iftardan haberi olduğuna işaret ederek, "Burada her sene iftar programını bildiğim için geldim. Her sene köy sakinleri, yol güzergahı üzerinde yoldan geçenler burada iftarlarını açıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Güzel bir iş birliği ve dayanışma var." ifadesini kullandı.