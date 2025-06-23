Gümüşhane'nin Artabel Gölleri'nden nefes kesen manzaralar

Artabel Gölleri'nden kartpostallık görüntüler

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin 20'den fazla buzul gölüne ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Torul ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen Artabel Gölleri, yamaçlarından buz gibi akan suları, gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'yi aşkın buzul gölüyle adeta bir yeryüzü cenneti.

Türkiye'nin en büyüleyici dağ manzaralarından birine sahip olan bu park, "yüksek zirvelerin cenneti" ve "Gümüşhane'nin çatısı" gibi unvanlarla da anılıyor.

Haziran ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen parkın birçok noktasında hala kış mevsiminden kalma dev kar kütleleri gözlenirken, bu durum bölgeye farklı bir atmosfer katıyor.

Alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru açan birbirinden güzel ve kokulu çiçekler, ziyaretçilere huzur veren eşsiz manzaralar sunuyor.

Kristal berraklığındaki sularıyla ünlü 20'den fazla göl, yalçın dorukların çevrelediği buzul gölleri, endemik bitki ve canlı türleri, zengin flora ve faunasıyla özellikle yaz aylarında doğa tutkunlarını cezbediyor.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi dokusuyla da ön plana çıkıyor. Osmanlı-Rus Harbi döneminden kalma şehit mezarları, siperler, savaş yolları ve karargah yıkıntıları gibi tarihi kalıntılar barındırması tabiat parkını sadece bir doğa harikası olmaktan çıkarıp, geçmişin izlerini taşıyan derin anlamlı bir destinasyon haline getiriyor.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na doğa yürüyüşü düzenledi.

Kulüp üyesi 37 sporcu 10 kilometrelik parkuru yürüyerek vadide belirlenen rotada ilk olarak 2 bin 890 metre rakımdaki Adalı Göle ulaştı. Buradan kar üstünde geçiş yaparak 2 bin 980 metre rakımdaki Ah Tabur Gölüne ulaşan sporcular bu sırada çok sayıda irili ufaklı göl görme şansı yakaladı. Son olarak 2 bin 720 metre rakımdaki Küçük Göle ulaşan ekip buradan başladığı noktaya giderek parkuru tamamladı.

"Eşimle hayalimizdi buraya gelmek"

Gümüşhaneli olmasına karşın Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na ilk kez geldiğini ve eşiyle birlikte bir hayallerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Aslı Ateş, "Pandemiden beri eşimle hayalimiz buraya gelmek ama bir türlü nasip olmamıştı. Kış şartları var tepede ama yürüyüş yolu çok keyifliydi. Yani bir su sesi eşliğinde 4-5 kilometre çok rahat yürüyorsunuz. Bu beni mest etti diyebilirim. Eldivenli bereli olmama aldanmayın. O kadar soğuk değil. Tepeye çıkana kadar çok güzel keyifli bir hava vardı" dedi.

"Artabel, Türkiye'nin en özel yürüyüş parkurları ve tırmanış güzergahlarına sahip"

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Sinan Kösedağ ise Artabel Gölleri Tabiat Parkının Gümüşhane'nin en özel destinasyonlarından birine sahip olduğunu belirterek "Hem buzul gölleriyle hem sahip olduğu çeşitli faunası ve florasıyla Türkiye'nin geneli düşünüldüğünde en özel yürüyüş parkurları ve tırmanış güzergahlarına sahip. Biz de bugün ekip olarak burayı deneyimledik. Öncelikle Adalı Göl'e tırmandık. Şimdi Büyükgöl'e doğru aşağı doğru inişe geçtik. Ekolojik turizm açısından düşündüğümüzde Gümüşhane'nin en özel, en bakir kalmış alanlarından birisi Artabel Gölleri Tabiat Parkı'dır. Bütün Türkiye'deki vatandaşları burayı gezmeye, Gümüşhane'nin özel parkurlarını yürümeye, tırmanmaya davet ediyorum. Özellikle doğa yürüyüşçüleri ve doğa fotoğrafçıları için burada birbirinden farklı çiçekleri ve keçisi, tilkisi, kurdu, ayısı gibi farklı hayvanları gözlemleme imkanına sahipler. Ekolojik turizm açısından Gümüşhane Türkiye'nin genelini düşündüğümüzde birçok farklı imkana sahip. Bizler de hem burayı kendimiz açısından deneyimlemeyi hem de Gümüşhane'yi turizm açısından tanıtmayı kendimize görev bulunmaktayız. Herkesi Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı yürümeye davet ediyorum" diye konuştu.