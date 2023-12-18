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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurumlar saha çalışması başlattı.

Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
18.12.2023 - 23:50,
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GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kelkit'te dün gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 15.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Gümüşhane'nin yanı sıra Giresun, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı.

Öte yandan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: DHA
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