Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik kamerası kurtları görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik kamerası kurtları görüntüledi

Gümüşhane\'nin Kürtün ilçesinde güvenlik kamerası kurtları görüntüledi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine inen kurtlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Soğuk hava ve karın etkili olduğu beldede yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, ormanlık alanda dolaşırken bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Kurtlardan birinin ağzında hayvan ölüsü olduğu görüldü.

07.02.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Soğuk hava ve karın etkili olduğu beldede yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 kurt, Süme Mahallesi yakınına indi.

Burada bir süre dolaşan kurtlar, ormanlık alanda gözden kayboldu. Daha sonra yeniden ortaya çıkan kurtlardan birinin ağzında hayvan ölüsü olduğu görüldü.

Ormanlık alanda gözden kaybolan kurtların bu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gümüşhane, Özkürtün, Hayvanlar, Güvenlik, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik kamerası kurtları görüntüledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:31:49. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik kamerası kurtları görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement