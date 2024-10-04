Gümüşhane'nin Sonbahar Renkleri

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Gümüş şehir, altın şehir oldu

Gümüşhane dağlarında sonbaharla birlikte renk cümbüşü başladı

GÜMÜŞHANE - Sonbaharın gelişiyle birlikte doğanın altın sarısı renklere büründüğü Gümüşhane dağları, eşsiz manzaralarıyla doğaseverleri ve fotoğrafçıları mest ediyor.

Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane, sonbahar mevsimiyle birlikte görsel bir şölen sunmaya başladı.

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane, 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar çıkan rakım farkıyla, doğanın bu etkileyici dönüşümüne ev sahipliği yapıyor.

Şehrin yüksek kesimlerinde ağaçlar, sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünürken altın sarısına dönüşen büyüleyici manzaraların bir aydan fazla bir süre il genelinde devam etmesi bekleniyor.

Önce şehrin yüksek kesimlerinden başlayan ve kış mevsimi başında Karadeniz'e yakın olan düşük rakımlı bölgelere kadar devam renk cümbüşü fotoğraf meraklılarını günlerce şehrin değişik noktalarında enfes kareler çekmesine sebep olacak.

Özellikle dağcılık ve doğa yürüyüşü için şehre gelen turistler kentin yüksek kesimlerinde altın sarısı yapraklar arasında yürüyüş yapma fırsatı bulurken doğa fotoğrafçıları için bereketli bir sonbahar sezonu da başladı.

Gümüşhane coğrafyasına ait enfes fotoğraflarıyla kentin tanıtımına katkı sunan fotoğraf sanatçılarından Metin Aydın, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Gözeler Köyü Taşdibi Mevkiinde sonbaharın büyüleyici güzelliklerini ölümsüzleştirdi.

"Burası Gümüşhane'ye çok yakın bir nokta ve gelmek çok kolay"

Aydın, sonbaharın açılışını yaptıklarını ve çok güzel fotoğraflar çektiklerini belirterek, "Yüksek kesimlerde sonbahar kendini göstermeye başladı. Burada hem günbatımına denk geldik hem de yaprakların sararmasıyla çok güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Burası Gümüşhane'ye çok yakın bir nokta ve gelmek çok kolay" diye konuştu.

"Şehrin her noktası şuanda çok güzel"

Sonbahar güzelliklerinin Gümüşhane'de yaklaşık bir ay süreceğini ifade eden Aydın, "Şehrin her noktası şuanda çok güzel. Şehir engebeli bir yer olduğu için çok fazla yükselti farkı var. O yüzden yükseklerde sonbahar erken başlarken alçak kesimlerde daha geç başlayacak. Bu da uzun süre sonbahar fotoğrafları çekmemizi sağlıyor. Bu konuda çok şanslıyız Gümüşhane'de olduğumuz için. Mevsimden dolayı Gümüş şehrin Altın şehre döndü diyebiliriz" diye konuştu.