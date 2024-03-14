Gümüşhane'nin tarihi konaklarında ramazan menüsü - Son Dakika
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Gümüşhane'nin tarihi konaklarında ramazan menüsü

Gümüşhane\'nin tarihi konaklarında ramazan menüsü

Gümüşhane'nin tarihi konaklarından Özdenoğlu Konağı'nda ramazan boyunca yöresel yemekler hazırlanacak. Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama birimi olan tarihi Özdenoğlu Konağı'nda Gümüşhane gudu güveci, gendime çorbası, siron, Gümüşhane sini baklavası gibi yöresel yemeklerin de yer aldığı ramazan menüsü hazırlandı. Okul müdürü Osman Someren, Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerini ramazan boyunca yerli ve yabancı misafirlere tanıtmak amacıyla menüleri güncellediklerini belirtti. Menülerin yoğun talep gördüğünü ifade eden Someren, yemeklerin hazırlanışından sunuşuna kadar bütün işlemlerin öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Özdenoğlu Konağı'nda orucunu açan bir ziyaretçi ise yöresel yemeklerin yaşatılmasından mutlu olduğunu ve arkadaşlarıyla kalabalık sofralarda iftar açmanın ramazanın ruhuna hitap ettiğini dile getirdi.

14.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:09
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Gümüşhane'nin tarihi konaklarından Özdenoğlu Konağı'nda ramazan boyunca yöresel yemekler hazırlanacak.

Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama birimi olan tarihi Özdenoğlu Konağı'nda Gümüşhane gudu güveci, gendime çorbası, siron, Gümüşhane sini baklavası gibi yöresel yemeklerin de yer aldığı ramazan menüsü hazırlandı.

Okul müdürü Osman Someren, gazetecilere, Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerini ramazan boyunca yerli misafirlere hatırlatmak, yabancı misafirlere ise tanıtmak amacıyla "Eski Ramazanlar Özdenoğlu Konağı'nda" sloganıyla menüleri güncellediklerini söyledi.

Menülerin yoğun talep gördüğünü belirten Someren, "İnsanlar, damaklarında kalan eski lezzetleri tekrar hatırlamak ve tatmak için iftar saatlerinde konağımıza geliyor. Yemeğin hazırlanışından sunuşuna kadar bütün işlemleri öğrencilerimiz gerçekleştiriyor." dedi.

Arkadaşlarıyla Özdenoğlu Konağı'nda orucunu açan Çiğdem Yaşar Ataman ise yöresel yemeklerin Özdenoğlu Konağı'nda yaşatılmasından mutlu olduğunu ifade ederek, "Yemekler de gayet güzel. Konağın sosyal medya sayfasında yöresel menüyü görmüştüm. Özellikle tercih ettik. Gümüşhaneli olmayan arkadaşlarımız da tatsın istedim. Arkadaşlarımızla kalabalık sofralarda iftar açmamız ramazanın ruhuna hitap ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Gümüşhane, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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