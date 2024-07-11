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Gümüşhane'nin yabani dut yaprakları ipek böceklerinin verimini arttırdı

Gümüşhane'nin meşhur dutu ipek böcekçiliğine de hayat verdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Prof. Dr. Selim Şen ve kadın girişimci Ayşegül Öznur Parlak tarafından yapılan çalışmada, kente özgü yabani dut ağacının yapraklarıyla beslenen ipek böceklerinin veriminin arttığı görüldü.

Gümüşhane'nin ünlü pestil ve kömesinin ham maddesini olan dut ağaçları ipek böcekçiliğinde de kullanılmaya başladı. Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık Bölümü Orman Biyolojisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Selim Şen ile aynı bölümde öğrenci ve kadın girişimci Ayşegül Öznur Parlak tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yumurta olarak alınan 20 bin ipek böceği Harşit Vadisi'nde yetişen yabani dut ağaçlarının yapraklarıyla beslendi. İpek böceklerinin yetişmesi için uygun sıcaklık ve nem ortamının sağlanmasının ardından 45 gün boyunca yabani dut ile beslenen böceklerinin veriminin arttığı görüldü. Doğu Karadeniz'de ilk defa yapılan çalışmada verim gözle görülür biçimde artarken, Prof. Dr. Şen, Gümüşhane'nin iklim yapısının ipek böcekçiliği için uygun olduğunu söyledi. Kadın girişimci Parlak da, kadınlara çağrıda bulunarak ipek böcekçiliği yaparak ev ekonomisine katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

"Yabani dut ağaçları ipek böcekçiliği için gerekli olan şartları karşılıyor"

Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık Bölümü Orman Biyolojisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Selim Şen, "Gümüşhane ilinde ipek böcekçiliğini geliştirmek için Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma yaptık. Bize içerisinde 20 bin adet yumurta bulunan bir çerçeve verildi. Biz de bu yumurtaların yetişeceği ortamı hazırlayarak tırtıl halinden koza haline gelinceye kadar baktık. Gümüşhane ilinin de bulunduğu Harşit Vadisi'nde bol miktarda dut ağacı var. Yabani diye tabir edilen bir dut var daha büyük yapraklı biz bu çalışmada onları kullandık. Gümüşhane'nin bu noktada dutları ipek böcekçiliği yapılması açısından çok verimli. Hem Harşit Çayı'nın kenarındaki verimli topraklar bu dutun yetişmesine olanak sağlıyor, bu ağaçlar da tam ipek böcekçliği için lazım olan şartları karşılıyor. Yetiştirme süresi 1 aydan 45 güne çıktı şu anda ipek böceklerinin tamamı kozasını ördü ve biz bugün bu kozaları toplayıp bitireceğiz. Yabani dutu çok fazla meyve vermiyor daha çok yapraklarını besliyor, bu yapraklar da ipek böceklerinin bir öğünde bile korkunç hızlı büyümesini sağlıyor. Harşit Vadisi bu dutların yetişmesi için çok elverişli bir ortam, bu ağaçların sayısını arttırdıkça burada çok rahat ipek böcekçiliği yapılabilir" dedi.

"İpek böceklerinin beslenmesinin ardından daha verimli olduklarını gördük"

Ormancılık Bölümü öğrencisi ve kadın girişimci Ayşegül Öznur Parlak, "İpek böcekçiliği Gümüşhane ilinde neden yapılmasın geçmişte Osmanlı döneminde yapılıyordu ve biz de burada bunun tekrar canlanmasını istedik. Bunun ilk deneyimini de Ormancılık Bölümü'ndeki hocalarımla birlikte deneyelim dedik. Gerçekten güzel ve olumlu şekilde ilerledi Gümüşhane ilinde bulunan dut ağaçlarının, hızlı şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini gördük. İpek böceklerinin beslenmesinin ardından daha hızlı bir şekilde kozalarını ördüğünü gördük, neden bu ilimizde olmasın dedik ve Tarım ve Orman Bakanlığımızdan özellikle bu konuda atıl durumdaki arazilere yabani dut ağaçlarının dikilmesini istiyoruz. Büyük bir projeyle buradaki bütün evlerde, ev hanımlardan tutun herkesin bunu evde yapabileceklerini söylüyoruz ve ev ekonomilerine katkıda bulunmasını da istiyoruz" diye konuştu.