Gümüşhane Üniversitesinde Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi anıldı - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesinde Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi anıldı

Gümüşhane Üniversitesinde Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi anıldı

Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen programda, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin vefatının 131. yılı anıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin hayatı ve eserleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Programa, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

13.05.2024 16:34
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Gümüşhane Üniversitesinde düzenlenen programda, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi vefatının 131. yılında anıldı.

Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Berzah Atabek'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Furkan Ustakurt "Zahid Bir Alim, Müşfik Bir Mürşid: Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Portresi" adlı sunum gerçekleştirdi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Şimşek, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'ye göre aşkı meydana getiren olgunun sevgi ve muhabbetteki kuvvetin artmasına bağlı olduğu söyledi.

Gümüşhanevi'ye göre muhabbettin dört çeşit olduğunu belirten Şimşek, "Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah için sevmek ve Allah ile birlikte sevmektir." dedi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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