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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2023'te yaşanan asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantıya katıldı - Son Dakika
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2023'te yaşanan asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantıya katıldı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2023'te yaşanan asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantıya katıldı. Tanrısever, terör, göçmen kaçakçılığı, narkotik ve organize suçlar, kaçakçılık, asayiş, siber ve trafik konularındaki verileri paylaştı. PKK'ya yönelik terör olaylarının azaldığı, FETÖ'ye yönelik terör olaylarının ise arttığı belirtildi. Ayrıca, düzensiz göçmen yakalama, narkotik suç operasyonları, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede elde edilen başarılar da açıklandı.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2023\'te yaşanan asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantıya katıldı
15.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:34
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2023'te yaşanan asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Tanrısever, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Valilik toplantı salonunda 2022-2023 yılı değerlendirme toplantısına katılan Vali Tanrısever, terör, göçmen kaçakçılığı, narkotik ve organize suçlar, kaçakçılık, asayiş, siber ve trafik konularındaki verileri paylaştı.

Tanrısever, PKK'ya yönelik terör olayları 2022 yılında 191 iken 2023'te 180'e düştüğünü belirterek, "FETÖ'ye yönelik terör olayları ise 2022 yılında 12 iken, 2023 yılında 70'e çıktı. Bu artış, FETÖ'nün yurt dışında yeniden örgütlenme çabalarıyla ilişkilendirilebilir. DEAŞ terör örgütüne yönelik 2022 yılında herhangi bir olay olmazken 2023 yılında örgüte yönelik 1 operasyon gerçekleştirildi ve 1 kişi gözaltına alındı." dedi.

Geçen yıl 28 operasyonda 368 düzensiz göçmen yakalandığını, yakalanan 14 organizatörden 6'sının tutuklandığını ifade eden Tanrısever, narkotik suç operasyon sayısı 2022'de 105 iken 2023'te 141'e yükseldiğini, bu artışın, narkotik suçlarla mücadelenin arttığını gösterdiğini aktardı.

Tanrısever, 2023'te kaçakçılığa yönelik 59 operasyon düzenlendiği, gözaltına anılan 4 kişiden birinin tutuklandığını kaydederek, operasyonlarda 236 paket alkollü içki, 1754 paket sigara, 5 eski eser, 2 sikke, 71 bin 240 kilogram tütün ele geçirildiğini bildirdi.

Organize suçlarda geçen yıl 23 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 47 kişinin gözaltına alındığını belirten Tanrısever, şüphelilerden 22'sinin tutuklandığını,17'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Kaynak: AA
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