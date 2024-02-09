Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Sarıçiçek köyündeki tarihi köy odalarını ziyaret etti - Son Dakika
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Sarıçiçek köyündeki tarihi köy odalarını ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Sarıçiçek köyündeki tarihi köy odalarını ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Söğütağıl, Sarıçiçek ve Yayladere köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Sarıçiçek köyündeki tarihi köy odalarını inceledi. Tanrısever, köy odalarının geçmişte ağaların misafirlerini ağırlamak için yapıldığını ve 150 yıl geçmesine rağmen ahşap oymalarının orijinalliğini koruduğunu belirtti. Vali Tanrısever, köy odalarının turizme kazandırılması için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

09.02.2024 20:05  Güncelleme: 20:06
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Sarıçiçek köyündeki tarihi köy odalarını ziyaret etti.

Tanrısever, merkeze bağlı Söğütağıl, Sarıçiçek ve Yayladere köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıçiçek köyündeki tarihi köy odalarını inceleyen Tanrısever, köy odalarının geçmişte ağaların misafirlerini ağırlamak için yaptırılan mekanlar olduğunu söyledi.

Tanrısever, köy odalarının 150 yıl geçmesine rağmen çok güzel ahşap oymalarının orijinalliğini koruyan yapısıyla kendisine hayran bıraktığını belirterek, "Biz Sarıçiçek köy odalarımızı ayakta nasıl tutarız? İlimiz ve bölge turizmine nasıl kazandırırız? Onun mücadelesi içerisinde olacağız. Ufak tefek mülkiyetle ilgili sıkıntılarımız var. Ümit ediyorum vatandaşlarla beraber bir orta yolu bulup Sarıçiçek köy odalarını sadece Gümüşhane'nin değil, Türkiye'nin bir değeri haline getirmeye çalışacağız." dedi.

Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Tanrısever, köy hayatının tekrar canlanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Sarıçiçek köyü muhtarı Salim Gündüz ise köy odalarını geçen yıl 5 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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