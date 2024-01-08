Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.??????

Tanrısever, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarını oylayan Tanrısever, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" karelerini seçti.

Tanrısever, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Birbirinden güzel, çok kıymetli sanatçıların çekmiş olduğu fotoğraflar arasında değişik kategoriler içerisinde, daha ziyade olay anındaki duyguyu yansıtan, renk ve ışık dengesini gözeten, sanki oradaymış gibi hissettiren fotoğrafları seçmeye gayret ettim. Hepsi birbirinden güzel ve seçim esnasında zorlandığımı ifade etmek isterim. Değerli fotoğraf sanatçılarını da tebrik ediyorum."