 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane Valisi: Depremde olumsuzluk ihbarı yok - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane Valisi: Depremde olumsuzluk ihbarı yok

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi. Tanrısever, deprem sonrası sahada tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Gümüşhane Valisi: Depremde olumsuzluk ihbarı yok
18.12.2023 - 23:59,
Abone Ol

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 18 Aralık saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gümüşhane Valiliği, Deprem, Valilik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Valisi: Depremde olumsuzluk ihbarı yok - Son Dakika


23:33
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21
Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17
İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55
TBMM'de 'ana dil' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı TBMM'de "ana dil" tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok

Son Dakika
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17 İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55 TBMM'de "ana dil" tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 00:10:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane Valisi: Depremde olumsuzluk ihbarı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement