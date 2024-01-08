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Gümüşhaneli Dağcılardan Kalis Yaylasına Unutulmaz Kış Yürüyüşü - Son Dakika
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Gümüşhaneli Dağcılardan Kalis Yaylasına Unutulmaz Kış Yürüyüşü

Gümüşhane'de dağcı ve doğaseverler, Karadağ eteklerinde bulunan Kalis Yaylasında doğa yürüyüşü ve kayak etkinliği düzenledi. Yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığı ve tipiyle mücadele eden sporcular, enfes manzaralar eşliğinde yürüyüş yaparak kayak keyfi yaşadı. Etkinliğe katılan sporcular, buz tutan derelerin yanından geçerek yaylaya ulaştı ve burada poşetlerle kayarak eğlendi. Sporcular, güzel anılar biriktirip şehre geri döndü.

Gümüşhaneli Dağcılardan Kalis Yaylasına Unutulmaz Kış Yürüyüşü
08.01.2024 - 23:15,
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Gümüşhaneli dağcılardan Kalis Yaylasına unutulmaz kış yürüyüşü

Dağcılar doğa yürüyüşü ve kayakla karlı dağların tadını çıkardı

GÜDAK üyeleri Gümüşhane'nin karla kaplı zirvelerinde doğa yürüyüşü ve kayak keyfi yaşadı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dağcı ve doğaseverler düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliğinde muhteşem kış manzarası eşliğinde Karadağ eteklerinde bulunan Kalis Yaylasında yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığı ve tipiyle mücadele etti.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi sporcular Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü ile Artabel Gölleri Tabiat Parkı arasındaki Karadağ eteklerinde yer alan Kalis yaylasına enfes manzaralar ve renkli görüntüler oluşturan doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kalis Alabalık Tesislerinden başladıkları yürüyüşü orman içinden gerçekleştirilen sporcular yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle zaman zaman zorlanırken, ulaştıkları yaylada ise tipiye yakalandı.

Etkinliğe katılan 19 sporcu soğuk hava nedeniyle buz tutan derelerin yanından 2 bin 50 metre rakımdaki yaylaya ulaşıp burada yemek yiyip bir süre dindikten sonra çocukluklarına geri dönerek yanlarında getirdikleri poşetlerin üzerinde kayarak eğlendi.

Tipiye aldırış etmeden çocuklar gibi eğlenen sporcular daha sonra dönüş yoluna geçti. Bu noktadan sonra yaklaşık 6 kilometre boyunca omuzunda taşıdığı kayak takımını giyen sporculardan Burak Soydaş ise zaman zaman düşse de başlangıç noktasına kadar kısa sürede kayarak iniş yaparak hayallerinden birisini gerçekleştirdi.

Karlı zemin nedeniyle sık sık birbirleriyle oyunlar oynayan, buz tutan meyvelerin ve orman manzaralarının fotoğraflarını çeken sporcular minik rampalarda poşetlerle kayarak güzel anılar biriktirip şehre geri döndü.

"Hem güzel manzaraları izledik hem spor yaptık hem de kayak zevkini tattık"

Yaklaşık 6 kilogramlık kayak takımını omuzunda taşıyarak yaylaya ulaşan Burak Soydaş, "Bugünkü yürüyüşümüzde 2 bin metrenin üzerine kadar çıktık. Güzel bir kış yürüyüşü oldu. Yol boyunca yer yer 70 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yaylada bir metreyi geçti. Kar olacağını bildiğim için ilk defa kayak takımımı da yanımda getirdim. Omuzumda taşıdığım kayaklarımla ulaştığım yayladan sonra güzel bir iniş yaptım. Manzara çok güzeldi. Ağaçlar kar yağışı nedeniyle beyaza bürünmüştü. Dereler buz tutmuştu. Bunlar çok güzel görüntüler oluşturdu. Hem güzel manzaraları izledik hem spor yaptık hem de kayak zevkini de tatmış olduk" dedi.

"Zorluydu ama bir o kadar da eğlenceliydi"

Sporculardan Mehmet Özbay ise "Bugün Kalis yaylasına geldik GÜDAK ekibiyle. Belimizce kar vardı. Yürüdük, eğlendik, zorluydu ama bir o kadar da eğlenceliydi. Biraz çocukluğumuza döndük. Aşırı zevkliydi, tüm yorgunluğumuzu aldı. Hafta sonumuzu güzel bir şekilde değerlendirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Bugün poşetlerle kayarak mutlu olduğumuz çocukluğumuza geri dönmeye çalıştık"

Yürüyüşe katılan ve tipi eşliğinde yaylada kayarak eğlenen sporculardan Birsen Altıparmak da "Son dönemlerde yaşananlardan dolayı insan eski zamanlara, mutlu olduğu zamanlara geri dönmek istiyor. Bizde bugün poşetlerle kayarak mutlu olduğumuz çocukluğumuza geri dönmeye çalıştık. Enerjimiz hiç bitmedi. Biz alışkınız zaten. Parkur gayet güzeldi. Yer yer kar boyu biraz fazlaydı ama arkadaşlarımız önden bize yol açarak gittikleri için biz daha kolay ve rahat ilerledik. Yürüyüş boyunca gördüğümüz manzaralar da nefisti" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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