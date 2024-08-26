Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic Konser Verdi - Son Dakika
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Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic Konser Verdi

Gümüşlük Müzik Festivali\'nde Miron Rafajlovic Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali'nde, trompet ustası Miron Rafajlovic ve ekibi müzik dinletisi sundu. Balkanları, Akdeniz ruhuyla birleştiren Rafajlovic'in performansı büyük beğeni topladı.

26.08.2024 15:51
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21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Miron Rafajlovic konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda devam eden festivalde, Bosna Hersek kökenli trompet ustası Miron Rafajlovic ve ekibi Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisi sundu.

Balkanları, Akdeniz ruhuyla birleştiren trompetçi olarak anılan, Trompet ve flugelhorn ustası Rafajlovic'e piyano ve keyboardlarla Daniel Garcia Diego, kontrbas ile Reinier El Negron Elizarde ve davullarla Shayan Fathi eşlik etti.

Sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Rafajlovic, özellikle son albümleri olan parçalarla ayakta alkışlandı.

Grubun davulcusu Shayan Fathi tarafından uyarlaması yapılan Çiftetelli adlı parça, cazseverin dikkatini çekti.

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşlük Müzik Festivali'nde Miron Rafajlovic Konser Verdi - Son Dakika
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