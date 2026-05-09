Anka Haber Ajansı 9 Mayıs Cumartesi Gündemi
09.05.2026 09:02  Güncelleme: 11:36
Bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde önemli etkinlikler ve mitingler düzenlenecek. CHP Genel Başkan Yardımcıları ile diğer parti liderlerinin katılacağı etkinlikler dikkat çekiyor.

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, DSİ Konferans Salonu'nda düzenlenecek Belediye-İş Sendikası Genel Kurulu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Ankara Ticaret Odası (ATO) 61 No'lu Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi paydaşlığında, "Maarif'ten Medeniyete Eğitim Zirvesi" gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kadınlarla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KARS)

11.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Adile Naşit Bulvarı Zeminaltı Otoparkı'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 15.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hisarönü'nde esnafı, Ödemiş'te patates üreticilerini, pazar yerini, köy kahvesini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde panele katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ADANA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ RİZE)

13.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaköprü Belediyesi'nin toplu açılış programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ŞANLIURFA)

14.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yerel Yönetimlerin Geleceği" konulu toplantıda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restorasyonu yapılan Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ GÖLBAŞI - ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray-Hesap.com. Antalyaspor, Beşiktaş-Trabzonspor, RAMS Başakşehir-Samsunspor, ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Kocaelispor-Mısırlı.com.tr. Fatih Karagümrük, Göztepe-Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşmaları oynanacak. (İSTANBUL - ANKARA - KOCAELİ - İZMİR - KONYA - ANTALYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

