Günay Kut İhtisas Kitaplığı Açıldı

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2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne değer görülen Günay Kut ve eşi Turgut Kut'un Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışladığı "Günay-Turgut Kut İhtisas Kitaplığı"nın açılışı, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bakanlık olarak Türk gençliği adına Günay Kut'a teşekkürlerini dile getirerek, "Turgut Kut Hocamızı rahmetle anmak istiyorum. Burada bugüne kadar biriktirmiş oldukları hayat serüvenleri, sadece emek verdikleri alan değil, anıları ve birçok şey kütüphanede yer alacak. Bugün aynı zamanda hocamızın da doğum günü. İyi ki varsınız." dedi.

"Günay Kut, her zaman ilmimize, kültürümüze, sanatımıza, edebiyatımıza varlığıyla güç katmış bir isim"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ise Günay Kut'un hocaların hocası unvanını hak ettiğini dile getirerek, "Her zaman ilmimize, kültürümüze, sanatımıza, edebiyatımıza varlığıyla güç katmış bir isim. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında ülkemizin ismini kültürümüzü, medeniyetimizi her ortamda anlatmanın, öğretmenin gayreti içerisinde olmuştur. Bu gayretlerini, kitaplarını, el yazması eserleri de dahil bütün kitapları rahmetli eşi Turgut Beyle birlikte Türkiye Yazma Eserler Kurumuna bağışlayarak ayrı bir güzellikle taçlandırmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, Günay Kut isminin tarih öğrencisi olduğu dönemde efsane olarak söylendiğini aktararak, "Tarih öğrencisi derken aradan 40 yıl geçti. Şükranlarımızı sunuyorum. Bugün burada varlığıyla bizi güçlendirmiş olmasından dolayı duygularımızı ifade ettik." dedi.

"Rahmetli eşimin rüyasını gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

El yazması eserlerin de yer aldığı zengin içerikli kitaplığını bağışlayan Türk edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. Günay Kut da "86 yaşındayım. Öğrencilerimin çoğunluğu burada ve hepsi profesör oldu. Yıllar boyunca çalışmalarımızla bağlantılı olarak topladığımız kitapların Rami Kütüphanesi'ne yerleştirilmesi o kadar da kolay olmadı. Kitaplarımız artık kütüphanede yeni birer kimliğe büründü. Şimdi rahmetli eşimin rüyasını gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Günay Kut'a hediye takdimi ve kurdele kesimiyle kitaplığın açılışı gerçekleştirildi.