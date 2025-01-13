Günay, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Günay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" fotoğrafını oylayan Günay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını seçti.

Günay, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih etti.

Birbirinden etkileyici kareleri çeken Anadolu Ajansı personelini tebrik eden Günay, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirtti.