Günaydın, Cumhuriyetçilerin hezimetini Erdoğan için dış politika dersi olarak gördü

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin Türkiye açısından da sonuçları olacağını belirtti. Günaydın, "Buradan Erdoğan adına çıkarılacak dersler vardır. Demek ki dış politika, kişisel ilişkilerle yürümüyormuş. Demek ki kendi halkından onay alamayanların dağıtmaya kalkıştığı meşruiyetin, hiçbir geçerliliği yokmuş" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD ara seçimlerini değerlendirdi. Günaydın, şunları kaydetti:

"Amerikan seçimleri, anketlerde öngörülenlerden daha açık farklarla, Cumhuriyetçilerin büyük hezimetiyle sonuçlandı. Özellikle Texas ve Kansas gibi eyaletlerde, çok uzun zamanlardan sonra demokrat adayların seçim kazanması, Cumhuriyetçilerin aldıkları yenilginin ağırlığını göstermesi açısından önemli. Trump, ağır hezimeti, 'Pusulada ben yoktum' diyerek hafifletmeye çalışsa da gerçek tam tersi. Her ne kadar eyalet politikaları da bir nebze önem taşısa da aslında Amerikan halkının açık vetosu, tam olarak Trump politikalarına oldu. Başka bir deyişle söyleminin aksine, pusulaların tümünde Trump olduğu için eyaletlerde, Temsilciler Meclisi ve Senato'da farklar açıldı. İkinci Trump devrine yönelik bu büyük itirazın, iç ve dış politikaya yönelik iki başat nedeni olduğu değerlendirilebilir.

"TRUMP TOPAL ÖRDEK KONUMUNDADIR"

Dış politikadan başlayalım: Amerikan halkı İran savaşının mağlubunun Trump olduğunu teyit etmiştir. Yürütülen ağır saldırılara karşın hiçbir anlamlı sonuç üretilememesi ve savaşın Amerikan halkına ağır ekonomik maliyeti, faturanın Trump'a kesilmesine neden olmuştur. Bunun yanında, Ukrayna-Rusya savaşında, Putin ile yakınlaşarak yürütülen tüccar diplomasisi de vatandaştan veto yemiştir. İçeriye bakıldığında ise kurumsallaşmanın yerine bireysel keyfiyeti oturtan dönem, Amerikan sisteminin rutinliğine alışmış ve bunu güvence saymış sıradan vatandaş için ikinci büyük itiraz nedeni olmuştur. Şimdi Kongre iki ay boyunca, yani Ocak 2027 başına kadar; Trump ise iki yıl boyunca, 2028 sonuna kadar topal ördek konumundadırlar.

"TÜRKİYE AÇISINDAN SONUÇLAR"

Bu konumun Türkiye açısından sonuçları olacaktır. Öncelikle NATO Zirvesi'ndeki tüm hamasetlere karşın Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu dönemde, Kongre'den CATSA yaptırımları konusunda bir karar çıkart(a)mayan Trump yönetiminin, demokrat çoğunlukla bu kararları alabilmesi çok zor görünüyor. Bundan da öte tüm Orta Doğu'yu Netanyahu ile birlikte dizayn etmeye çalışan yönelimin Amerika'da çok ağır, İsrail'de ise o denli olmasa da önemli bir yara aldığı görülüyor. Özellikle İran'a yönelik tasarımların akıbeti sorgulanmaya muhtaçtır. Buradan Erdoğan adına çıkarılacak ağır dersler vardır: Demek ki dış politika, kişisel ilişkilerle yürümüyormuş. Demek ki 'derin devlet' tasarımları, yurttaşın vetosu karşısında çaresiz kalabiliyormuş. Demek ki Trump-Netenyahu senaryosunda yazılmış Mekke Anmaşması'na hevesle taraf olmak, elde patlayan bir bombaya dönüşebiliyormuş. Demek ki kendi halkından onay alamayanların dağıtmaya kalkıştığı meşruiyetin, hiçbir geçerliliği yokmuş."