Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Danıştay'ın tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararını onamasına ilişkin "Hem Anayasa Mahkemesi yolu hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu hala açık. Dolayısıyla bizim nezdimizde iç hukuka tümüyle aykırı yöntemler ve amaçlarla iptal edilmiş bir diploma var. Bu dava burada bitmedi. Bu mücadele burada bitmedi. Ekrem İmamoğlu'nu hapsedenler, içeriden bir vesikalık fotoğrafla aday olmasını da engellemeye çalışıyorlar. Korku dağları bekliyor" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) belirleneceği ilk Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın şunları kaydetti:

"İlk PM toplantımızı yapıyoruz. 160 kişi ile toplanıyor Parti Meclisimiz. Biliyorsunuz organları, bir tarafta milletvekilleri var diğer tarafta bürokrasiden ve akademiden gelen arkadaşlarımız var diğer tarafta da örgütlen gelen arkadaşlarımız var. Bugün ilk PM yapılacak. Arkasından MYK açıklanacak. Sonra da herkes bulunduğu yerde göreve başlayacak. Önümüzdeki dönemde 7 Aralık'tan itibaren TBMM'de bütçe görüşmeleri var. Milletvekillerimizi bütçede tutacağız ama hemen arkasından tüm PM üyeleri sahada yurttaşla beraber olacak. Bu aslında sahaya çıkmanın, yeni dönemde yeniden sahaya çıkmanın ilk günü diyebiliriz."

"BU DAVA BURADA BİTMEDİ"

Günaydın, Danıştay'ın tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararını onamasına ilişkin de şöyle konuştu:

"Öncelikle 25 Kasım'da tebliğ edilen diploma iptali kararının 19 Kasım'da Sabah Gazetesi tarafından memlekete duyurulduğunu ifade edelim. Sabah Gazetesi nasıl oluyor da UYAP'tan altı gün evvel bu bildirimi yapabiliyor? Yani içeriden bilgi alan bir yandaş gazetecilik, önce bunu söyleyelim.

An itibariyle diploma iptali ilk derece mahkemesi ve istinaf sonrasında Danıştay tarafından da onandı ve böylece kesinleştirilmiş oldu. Ancak hem Anayasa Mahkemesi yolu hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu hala açık. Dolayısıyla bizim nezdimizde iç hukuka tümüyle aykırı yöntemler ve amaçlarla iptal edilmiş bir diploma var. Bu dava burada bitmedi. Bu mücadele burada bitmedi. Ekrem İmamoğlu'nu hapsedenler, içeriden bir vesikalık fotoğrafla aday olmasını da engellemeye çalışıyorlar. Korku dağları bekliyor."