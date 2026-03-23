GÜNDEM / 23 Mart 2026

23.03.2026 09:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile mart ayı tüketici güven endeksi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını 15 dakikası basına açık antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ahmet Hamdi Akseki, Helikopter, Diplomasi, Enes Can, Aselsan, 23 Mart, Ekonomi, Güncel, Cemre, Katar, Son Dakika

Advertisement
