GÜNDEM / 23 Şubat 2026
GÜNDEM / 23 Şubat 2026

23.02.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Kabine ve MGK üyeleri ile iftar programına katılacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Kabine ve MGK üyeleri ile iftar programına katılacak.

(Ankara/15.00/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor, Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiröengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Basketbol Federasyonunun Total Energies ile milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Kabine, İftar, Mgk

