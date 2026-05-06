GÜNDEM / 6 Mayıs 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNDEM / 6 Mayıs 2026

06.05.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek, Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'na ve Vizyon 100 İstanbul Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/12.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'ne iştirak edecek.

(Konya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişim Sermayesi Fon Çağrıları Tanıtımı'na, Uydu Teknolojileri Geliştirme Çağrısı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19'uncu Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı Bakanlar Oturumu'na, Azerbaycan-Türkiye-Özbekistan İş İnsanları Toplantısı'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak, forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak

(Leipzig) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gün faaliyetleriyle sürecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat fuarı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

???????(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan eş başkanlığında 3. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4-??? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'nın tanıtımına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

(Kaunas/20.00)

3- Hentbolda kadınlar ve erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası organizasyonu, 8'li final formatında İstanbul'da çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Müsabakalar; THF Beykoz Spor Ormanı Yeni Spor Salonu ile Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.30/14.45/17.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih-PSG maçı oynanacak.

(Münih/22.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Dış Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 6 Mayıs 2026 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona
Türkiye’nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz
Bursa’da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı
Rusya Ukrayna’da gaz üretim tesislerini vurdu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu! 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Eski eşini eşarbı ve yastıkla boğan sanık: Yastıkla yüzünü kapattım, öldüğünü anladım Eski eşini eşarbı ve yastıkla boğan sanık: Yastıkla yüzünü kapattım, öldüğünü anladım
Tokat’ta, ’Çingene Kızı’ benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor Tokat'ta, 'Çingene Kızı' benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor
İşadamı baba ve oğlu arasındaki “dronla taciz“ olayında yeni gelişme İşadamı baba ve oğlu arasındaki "dronla taciz" olayında yeni gelişme
Alarmları kurun Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak Alarmları kurun! Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak
Kurtlar Vadisi’nin Zaza Dayı’sından Elazığspor’a destek Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek
Athletic Bilbao’da Edin Terzic dönemi Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

09:44
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
09:39
CHP’nin “mutlak butlan“ davasında 5. duruşma bugün başlıyor
CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor
09:18
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
09:15
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
09:10
Dananın kuyruğu bugün kopacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
08:16
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
07:48
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
07:01
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar
İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
06:46
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
06:29
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşinden kötü haber Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
06:09
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
00:00
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:48:58. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 6 Mayıs 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.