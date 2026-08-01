GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2026 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması ile Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30/17.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Beylikdüzü'nde düzenlenecek programa iştirak edecek.

(İstanbul/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ'da helva fabrikası açılış törenine katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Üretici Kadın Çarşısı ve Doğa Millet Bahçesi Açılışı'na ve Gurbetçi Festivali'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/17.30/18.30/19.30/21.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkmedya Dirençli Şehirler Zirvesi Programı'na, Kahramanmaraş Kent Meydanı ve Çarşısı, Toptancılar Sitesi ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/12.00/15.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenecek İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Hatay/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sonrası bölgedeki gerilim ve arabulucuların taraflar arasındaki mutabakatı hayata geçirmek için yürüttüğü temaslara dair gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Kasımpaşa, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve yeni sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda özel maçta karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

2- Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

3- Basketbol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na yarı final ve klasman maçlarıyla İtalya'da devam edilecek. Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Trento/16.30)

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Diplomasi, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2026 - Son Dakika

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