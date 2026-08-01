GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması ile Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30/17.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Beylikdüzü'nde düzenlenecek programa iştirak edecek.

(İstanbul/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ'da helva fabrikası açılış törenine katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Üretici Kadın Çarşısı ve Doğa Millet Bahçesi Açılışı'na ve Gurbetçi Festivali'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/17.30/18.30/19.30/21.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkmedya Dirençli Şehirler Zirvesi Programı'na, Kahramanmaraş Kent Meydanı ve Çarşısı, Toptancılar Sitesi ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/12.00/15.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenecek İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Hatay/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sonrası bölgedeki gerilim ve arabulucuların taraflar arasındaki mutabakatı hayata geçirmek için yürüttüğü temaslara dair gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Kasımpaşa, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve yeni sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda özel maçta karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

2- Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

3- Basketbol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na yarı final ve klasman maçlarıyla İtalya'da devam edilecek. Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Trento/16.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.