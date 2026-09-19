GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak, Ahilik Haftası kutlamalarına katılacak.

(Kırşehir/14.30/16.00/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi'nin tanıtımı ile Güzelyurt Soğuk Hava Deposu'nun açılışına iştirak edecek.

(Lefkoşa/Güzelyurt)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kivi ve süs bitkileri üreticileriyle, emeklilerle bir araya gelecek, Gazipaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, yürüyüşe katılacak.

(Yalova/10.30-14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılacak.

(Aksaray/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziler Günü Çelenk Koyma Töreni'ne katılacak, Karskapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi Açılış ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni'ne iştirak edecek, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaretinin ardından sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Erzurum/10.00-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına, Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor, Kocaelispor-Gaziantep FK, Trabzonspor-Galatasaray ve İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği müsabakalarıyla devam edilecek.

(Çorum/Kocaeli/17.00/Trabzon/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, SMS Grup Sarıyer-Boluspor, Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor ve Batman Petrolspor-Bursaspor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Ankara/17.00/Batman/20.00)

3- Nesine 2. Lig'in 3. haftası, Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta ise 3 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta 10 karşılaşmayla başlayacak.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftası 4 maçla başlayacak. Derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe ArsaVev, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

6- Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonu, Abu Dabi'deki Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena'da üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

(Abu Dabi/17.00/20.00)

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçlarında, İstanbul Gençlikspor, Litvanya'nın Vilnius VHC Sviesa, Giresunspor ise Avusturya'nın HC Fivers WAT takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Vilnius/14.30/Viyana/20.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak. Odunpazarı-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor, Göztepe-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yozgat maçları oynanacak.

(Eskişehir/Bursa/15.00/İzmir/16.00/Muğla/17.00)

9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Avusturya'daki 15. ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Spielberg/17.00)

10- Bosphorus Cup 2026 yelken yarışları, organizasyonun üçüncü ve son günü İstanbul Boğazı yarışıyla tamamlanacak.

(İstanbul/12.00)

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